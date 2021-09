Padre e figlio cadono dal tetto di un capannone: un morto e un ferito grave

Tragedia sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri a Monterotondo, in provincia di Roma. Un uomo di 58 anni è rimasto ucciso a seguito del cedimento del tetto di un capannone dove si trovava insieme al figlio. Qui erano in corso dei lavori ed era allestito un cantiere e i due erano saliti per controllare la situazione.

Il tetto ha ceduto ed entrambi, dopo un volo di cinque metri, sono caduti a terra. Per il 58enne il decesso è avvenuto praticamente sul colpo. Gravi le condizioni del figlio, di 27 anni, portato al Gemelli per le fratture riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monterotondo che stanno effettuando gli accertamenti del caso.