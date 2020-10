La lite per il parcheggio fuori dal supermercato finisce in tragedia

La tragedia si è consumata nel giro di pochi minuti fuori da un supermercato di via Alle Fonti a Sant’Omobono Terme in Valle Imagna, in provincia di Bergamo. Un uomo di 70 anni, residente a Berbenno, si è sentito male dopo una lite con un 54enne per motivi di parcheggio fuori dal punto vendita. Gli animi si sono presto surriscaldati, e l'uomo più anziano si è accasciato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Erano circa le 10 di oggi, lunedì 5 ottobre: nonostante gli immediati soccorsi con ambulanza ed elisoccorso e tutti i tentativi di rianimare l’uomo, che era in arresto cardio-circolatorio, non c'è stato nulla da fare. Il 70enne è morto. L'altro uomo, di 54 anni, è stato curato sul posto per un forte stato di agitazione. I carabinieri sono al lavoro per tutti gli accertamenti del caso.