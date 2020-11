Addio a Lucianone, morto di Covid l'infermiere "angelo dei pazienti"

Luciano Quaglieri, infermiere dell'ospedale romano San Filippo Neri non ce l’ha fatta. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla Direzione della Asl Roma1. "Il nostro saluto d'addio è per un professionista riconosciuto da tutti per l'impegno e la dedizione al suo lavoro" si legge nel post pubblicato dalla Direzione Aziendale.

Come riporta romatoday a giudicare dai commenti che hanno accompagnato la notizia, la perdita è stata enorme. L’infermiere, uno degli Angeli del San Filippo, intento a curare i pazienti e a proteggere con la sua imponenza i colleghi, è morto dopo aver contratto il Covid.

Centinaia di persone, tra i colleghi, gli amici, i paziente ed anche i semplici residenti, hanno espresso il dispiacere per la perdita dell’infermiere.