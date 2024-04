Il tuffo in mare, poi il malore: morto uomo di 63 anni

Tragedia in Sardegna. Un uomo di 63 anni è morto oggi, 14 aprile, dopo essersi tuffato nel mare di Pistis, vicino a Torre dei Corsari lungo la costa a pochi chilometri da Arbus. A perdere la vita Marcello Asuni, di 63 anni, originario di Sinnai. L'uomo si è immerso forse per una battuta di pesca, ma qualcosa è andato storto. Ha raggiunto gli scogli ed è morto. In suo aiuto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l'elicottero, ma i medici hanno solo potuto accertare il decesso.