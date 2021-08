Si accascia mentre gioca al mare con le figlie: morto giovane padre di famiglia

Tragedia a Ostia (Roma), purtroppo non la prima dell'attuale stagione balneare. Un uomo ha accusato un malore sulla spiaggia di uno stabilimento della località del litorale laziale. Erano le 15 di venerdì pomeriggio quando sul posto, sul lungomare Amerigo Vespucci, è intervenuto d'urgenza l'elisoccorso: il 118 ha fatto di tutto per tentare di rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare.

La vittima è un uomo di 39 anni che, secondo alcuni testimoni, stava giocando in acqua con le sue due figlie quando si è accasciato improvvisamente in acqua. I primi soccorsi sono stati portati dai bagnini che sul pattino hanno iniziato le prime manovre di rianimazione. I medici hanno poi cercato a lungo di rianimarlo, ma il giovane padre è spirato davanti agli occhi delle sue due figlie.

Di recente l'Associazione nazionale assistenti bagnanti (Anab) del Lazio è tornata a ribadire l’importanza di prevedere più di un addetto al salvataggio nella stessa postazione.