Scivola dalla scala mentre taglia la siepe e muore trafitto da un palo

Un normale lavoro di periodica manutenzione della siepe del proprio giardino è finito in tragedia ieri, sabato 2 settembre, quando Mauro Rudi Perini ha perso la vita nel giardino di casa sua a Bornico, frazione di Toscolano Maderno.

Il pensionato, 69 anni, attorno a mezzogiorno stava sistemando il giardino quando si è messo all'opera per tagliare i rami sporgenti della siepe che delimita la sua proprietà. Salito su una scala, a un certo punto si è sporto per raggiungere le fronde più lontane quando, forse perché scivolato, forse perché ha perso l'equilibrio, o ha messo il piede in fallo, è caduto in avanti ed è finito addosso all'unico palo che sostiene la recinzione di rete.

A trovare l'uomo, infilzato dal palo, è stata la moglie, Daniela, uscita in giardino poco dopo. Dopo la chiamata ai soccorsi sul posto sono giunti assieme all'ambulanza i Vigili del fuoco di Salò e i carabinieri. Per il pensionato purtroppo non c'era più nulla da fare. Dopo i rilievi di rito, la salma è stata restituita alla famiglia per le esequie.