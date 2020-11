Il giallo dell'uomo trovato morto davanti all'ospedale a Milano

Dramma in centro a Milano. Un uomo italiano di 69 anni è stato ritrovato senza vita fuori dal pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il ritrovamento da parte del personale sanitario della struttura è stato fatto sabato mattina intorno alle 6.45. Il corpo della vittima, che presentava fratture a braccia e gambe, era parzialmente nascosto sotto alcuni scatoloni. Si esclude che l'uomo sia morto per il freddo.

Clochard morto a Milano con fratture a gambe e braccia

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato che è presente sul posto con gli agenti delle Volanti e della squadra mobile.Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori della Questura c'e' la possibilità che il 69enne, un clochard, possa essere stato investito da un mezzo.

Non è in ogni caso ancora chiaro cosa abbia causato la morte: secondo quanto appreso da MilanoToday sulla salma sono state trovate diverse ecchimosi e ferite, inoltre l'uomo presentava fratture a braccia e gambe; non è chiaro se siano state causate da un investimento o da un'aggressione.