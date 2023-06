Addio a Mirko, morto di tumore a soli 7 anni: per lui la festa con i supereroi

Lo scorso venerdì 2 giugno 2023 si erano radunati in tanti all'ospedale Regina Margherita di Torino. Tanti supereroi per allietare la giornata di Mirko, un bimbo di 7 anni che da un anno era ricoverato per un male incurabile: il "Sarcoma di Ewing", un tumore aggressivo ai polmoni.

Una grande festa con Hulk, Super Mario, Spiderman e molti altri che si sono calati dalle pareti dell'ospedale e hanno fatto visita al piccolo, portando a lui e agli altri pazienti dei pupazzi.

Era il suo desiderio. E i genitori lo hanno accontentato, consci che stava per morire.

E ieri sera, attorno alle 23, Mirko è diventato un angioletto, come confermato dalla professoressa Franca Fagioli, direttrice del reparto di Oncologia Pediatrica del Regina Margherita: "Abbiamo provato in ogni modo a curarlo, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Mirko non ha sofferto nelle ultime ore. In tutti noi rimarranno impresse le immagini di quel giorno di festa e della felicità negli occhi di Mirko".