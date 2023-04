Si schianta in monopattino contro un'auto: morto giovane di 30 anni

Scontro fatale tra un monopattino e un'auto a Limido Comasco questa mattina.

Nell'impatto l'uomo alla guida del mezzo elettrico è morto. Stando a quanto emerso, la vittima, un 30enne, si trovava con il suo monopattino lungo un tratto rettilineo di strada quando si è scontrato con una Opel Corsa. Trasportato all'ospedale di Tradate in codice rosso, l'uomo è morto tre ore più tardi.

L'impatto è avvenuto prima dell'alba, alle 5.48 in via Roma, all'altezza del civico 46. Sul posto in codice rosso l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia e due ambulanze del 118. Sono accorsi anche i carabinieri di Cantù. La dinamica andrà chiarita con esattezza.

Il 30enne, di Lurago Marinone, è stato portato in condizioni disperate all'ospedale di Tradate dove è poi deceduto.