Muore a 25 anni in monopattino, ma è giallo sull'incidente

Un ragazzo di 25 anni di nazionalità bengalese è morto a Roma mentre si trovava sul suo monopattino. La tragedia è avvenuta alle 23 di domenica 21 maggio in via dia di Casal del Marmo, periferia nord-ovest della Capitale. Sul posto, dopo una telefonata al numero unico per le emergenze, sono arrivati i medici del 118 e la polizia locale con il gruppo Cassia. Per il 25enne non c'erano più speranze. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Si indaga per omissione di soccorso. Una volta arrivati sul luogo dell'incidente, infatti, non c'era nessuno. È possibile, quindi, che chi ha dato l'allarme se ne sia poi andato, lasciando il giovane esanime a terra. Gli investigatori indagano e hanno disposto la visione delle telecamere di zona. È la cinquantottesima vittima delle strade di Roma e provincia da inizio 2023.