Perde il controllo della motosega: lo trovano decapitato

Un uomo di 74 anni ha perso la vita a causa di un incidente domestico avvenuto nel garage della sua abitazione a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino. La vittima, un docente in pensione, avrebbe perso il controllo dell'attrezzo, finendo per ferirsi gravemente al collo. Il corpo senza vita del 74enne è stato rinvenuto in un lago di sangue, quasi decapitato: un dettaglio macabro accertato dai soccorritori che lo hanno visto per primi il cadavere vicino alla legna

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di San Martino e i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'anziano. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. L'ex docente, conosciuto e ben voluto in tutta la comunità, lascia la moglie e due figli.