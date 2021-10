Orrore in una casa abbandonata: trovato un cadavere mummificato

Il corpo senza vita di un uomo di 57 anni, ormai mummificato, è stato scoperto nella mattina di oggi, martedì 26 ottobre, all'interno di una abitazione abbandonata, in via Riva di Ponente, a Cagliari. Dopo alcuni accertamenti, la casa è risultata essere in concessione dalla Regione Sardegna ad un privato cittadino: in un'area adibita a cortile, è stato trovato il corpo di un 57 enne, cagliaritano, senza fissa dimora e domiciliato nella sede Caritas.

Il titolare della concessione regionale, che non abita e non frequenta la casa, aveva permesso all'uomo di accedervi liberamente. Solo oggi, in prossimità della scadenza del periodo di concessione, ha deciso di far pulire l'abitazione in evidente stato di abbandono e gli operai incaricati hanno cosi scoperto il cadavere. L'autorità giudiziaria ha disposto l'invio del medico legale che, dai primi accertamenti, ha escluso una morte violenta, ma si è riservato più approfonditi esami.