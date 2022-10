Un uomo è stato trovato morto e nudo in auto

Giallo a Colli Aniene, quartiere della periferia est di Roma. Un uomo di 69 anni è stato trovato morto e nudo nella sua automobile. Nessun segno di violenza, ma la polizia vuole vederci chiaro e al momento non scarta nessuna ipotesi. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 22:15 di domenica sera in viale Battista Bardanzellu. Secondo quanto appreso finora, i familiari del 69enne avevano denunciato la sua scomparsa alle forze dell'ordine nella mattinata ieri.

Dalle 9 non si avevano più sue notizie. Aveva detto che sarebbe uscito per fare delle commissioni, ma a casa non è più tornato. Le ricerche sono terminate drammaticamente in serata. Il 69enne è stato trovato nudo, al posto di guida della sua auto parcheggiata. Nella vettura non c'erano né i vestiti, né i suoi effetti personali. Elementi che non farebbero escludere una rapina o un furto. Il medico legale non ha riscontrato segni di violenza.

Sul posto, oltre agli agenti del commissariato di San Basilio che indagano, è intervenuta anche la polizia scientifica. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.