Un altro morto sul lavoro: imprenditore travolto da un muletto nella sua officina

Tragedia in un'officina metalmeccanica nel vicentino. Un imprenditore di 75 anni è rimasto vittima di un incidente mentre stava lavorando con un muletto all'interno della sua officina in via Pilastro a Lusiana. A dare l'allarme è stato un passante, che ha notato il corpo dell'uomo a terra.

Sul posto sono arrivati da Assago i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il muretto e collaborato con il personale sanitario del Suem ma purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti anche i carabinieri e il personale dello Spisal, il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, dell’Ulss 7.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando con un muletto che, per cause ancora da accertare, si sarebbe ribaltato travolgendolo.