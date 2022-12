Incendio in casa: la moglie dà l'allarme ai vicini, il marito muore a letto tra le fiamme

La moglie ha dato l'allarme e ha chiesto aiuto ai vicini di casa, ma l'abitazione era ormai invasa dalle fiamme e dal fumo e per lui non c'è stato nulla da fare. Dramma nella notte tra lunedì e martedì a Buccinasco, comune della città metropolitana di Milano, dove un uomo di 75 anni è morto all'interno della sua abitazione devastata da un rogo. L'incendio, stando alle prime informazioni finora apprese, è divampato alle 3. Nella casa al terzo piano del condominio al civico 8/128 via Cadorna c'erano lui e sua moglie, una 72enne.

È stata proprio lei ad accorgersi del fumo e a chiedere l'aiuto dei vicini. L'uomo, con problemi di deambulazione, è però rimasto bloccato a letto e la stanza si è trasformata per lui in una trappola mortale. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, dopo ore di lavoro, hanno trovato il corpo carbonizzato. La compagna e due vicini sono finiti in ospedale, in codice verde, per un'intossicazione da fumo, mentre circa 20 persone - tutti i residenti dello stabile - sono state evacuate.

I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri, ai quali spetterà il compito di ricostruire con esattezza le cause dell'incendio.