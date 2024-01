Malore improvviso appena entrato a scuola: muore a 13 anni

A Reggio Emilia un ragazzino di 13 anni si è sentito male poco dopo essere entrato a scuola, ieri mattina. Nonostante i soccorsi siano stati immediati, non c'è stato nulla da fare: è deceduto. Il giorno del rientro dalle vacanze di Natale si è trasformato in un giorno di lutto e lacrime.

Succede tutto all'istituto comprensivo "Alessandro Manzoni" di via Emilia Santo Stefano intorno alle 8. Lo studente, R.C., che da settembre si era in città con i genitori, è entrato dalla porta d'ingresso dell'istituto e stava per salire le scale per dirigersi in classe.

Il malore è stato improvviso, si è accasciato a terra. Il personale scolastico lo ha subito soccorso e ha chiamato immediatamente il 118. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo. Anche la corsa disperata all'ospedale Santa Maria Nuova è stata inutile. Non aveva problemi noti di salute pregressi. La sua salma si trova nell'obitorio dell’Arcispedale. Disposta l'autopsia per fare piena luce sulle cause della morte, al momento inspiegabile.

Un commosso minuto di silenzio è stato osservato dai trecento compagni. Oggi ai piedi dei gradini c'è una pianta bianca in suo ricordo, deposta dalla preside Alessandra Landini che stamattina è andata in tutte le classi per parlare con gli studenti. Un equipe di psicologi li supporterà. Sotto choc la famiglia, era figlio unico.