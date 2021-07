Incidente sul lavoro, operaio perde la vita in cantiere

Sul posto i soccorritori del 118 e l'eliambulanza, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente

Ancora un tragico incidente sul lavoro. Un giovane operaio di 30 anni ha perso la vita questa mattina mentre lavorava in un cantiere edile in via Bufolareccia in zona Le Castella a Cisterna di Latina.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e un'eliambulanza. I soccorritori hanno cercato di rianimare il giovane ma tutti i tentativi sono stati vani e per l'operaio non c'è stato niente da fare.

La dinamica dell'incidente al momento non è ancora chiara. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale e l’ispettarato del lavoro.