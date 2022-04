Cade dal tetto del capannone, operaio muore in ospedale

È morto l'operaio di 60 anni, precipitato ieri dal tetto del capannone di un'azienda di Taverne di Corciano, in provincia di Perugia. L'uomo, dipendente regolarmente assunto dall'azienda stessa, è precipitato da circa sette metri di altezza, riportando fratture in più parti del corpo. Cosciente all'arrivo dei soccorsi, era stato trasportato in codice rosso in ospedale, a Perugia. Le ferite riportate nell'impatto gli sono state però fatali.

Il 60enne stava svolgendo dei lavori di manutenzione sul tetto del capannone, a causa di un cedimento è caduto al suolo. Si sta cercando di capire se l'operazione sul tetto erano svolte secondo gli standard di sicurezza. Sul caso indaga la Procura della Repubblica di Perugia.