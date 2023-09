Tragedia sul lavoro a Belmonte Mezzagno. Un operaio di 63 anni è deceduto oggi 28 settembre a causa del cedimento registrato in un appartamento di via Papa Giovanni XXIII all'interno del quale erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Per cause ancora da accertare il solaio sarebbe crollato trascinando con sé il lavoratore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Misilmeri e i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Attesi sul posto il medico legale e il personale dello Spresal dell'Asp per ricostruire la posizione lavorativa della vittima e verificare se si trovasse lì per conto di un'impresa edile.

(Articolo in aggiornamento)