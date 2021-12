Si ribalta un mezzo pesante in cantiere: operaio muore schiacciato

Si ribalta mezzo pesante e un operaio muore schiacciato. E’ quanto accaduto oggi pomeriggio a Bodio Lomnago, in provincia di Varese. L’uomo, un 51enne, era insieme ai suoi colleghi e stava lavorando in una casa in costruzione quando, ad un tratto, si è ribaltato un mezzo pesante. L’operaio non è riuscito ad evitarlo ed è rimasto schiacciato dal pesante mezzo. Il 51enne è morto all'istante mentre un suo collega di 55 anni è rimasto ferito nel tentativo di soccorrerlo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e personale dell'Ats e anche i mezzi di pronto soccorso, ma per il 51enne non c’era ormai nulla da fare. Il collega ferito ha riportato un trauma al volto e a un braccio ed è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale. Intanto la dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.