Il giallo dell'uomo trovato morto in strada con una bici e un coltello a fianco

È un giallo, per ora, la morte di un uomo a Oristano. Lo hanno trovato cadavere in via Don Bosco oggi di prima mattina: è stato un passante a lanciare l'allarme, dopo aver visto il corpo a terra in un viottolo.

Al fianco della persona a terra c'era la sua bicicletta. Il pedone pensava che l'uomo fosse "semplicemente" svenuto, ma soccorritori e forze dell'ordine giunte sul posto hanno verificato come l'uomo fosse in realtà deceduto, non è chiaro da quanto tempo.

Vicino alla bicicletta, secondo quanto riportato dall'Unione Sarda, c'era un coltello da cucina, ma non sporco di sangue. Le cause della morte devono ancora essere chiarite. Il pm di turno è arrivato sul posto. La via è stata chiusa in modo da permettere tutti gli accertamenti. Il cadavere si trovava tra due auto parcheggiate: è stato identificato. La vittima è un uomo che abitava poco distante.