Un 54enne è morto in palestra mentre si stava allenando

Un italiano di 54 anni è morto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, mentre si stava allenando nella palestra Biogynny a Cuorgnè, nel Torinese. Sul posto sono intervenuti i sanitari e anche l'elisoccorso, che però è ripartito vuoto in quanto per l'impossibilità di fare qualsiasi cosa per l'uomo, che abita in un paese del circondario. Poco dopo sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, a cui competono gli accertamenti del caso, e i carabinieri della stazione cittadina. Quasi certamente si è trattato di un malore. La palestra ha dovuto chiudere per consentire l'intervento e verrà riaperta non appena possibile.