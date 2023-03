Va a far la spesa e muore in strada

Dramma a Paratico verso le 10.30 di oggi, mercoledì 1° marzo. Un uomo di 65 anni è stato colpito da un malore improvviso ed è deceduto in strada. Alcuni passanti lo hanno visto crollare a terra sull’uscio del negozio di alimentari dove pare avesse appena fatto la spesa: era esanime e privo di sensi ed è quindi immediatamente scattata la chiamata al numero unico per le emergenze.

La macchina dei soccorsi si è mossa molto rapidamente: in pochi minuti sono arrivate ambulanza e automedica, mentre da Bergamo si è alzato in volo l'elisoccorso.

I sanitari hanno provato a lungo a rianimare il 65enne, ma purtroppo tutti gli sforzi sono stati vani: il suo cuore non ha più ripreso a battere. Sono intervenuti anche i carabinieri, per gli accertamenti del caso. Non ci sarebbero dubbi sulle cause naturali all’origine del decesso.