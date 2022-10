Cade mentre raccoglie le olive: batte la testa contro un muretto e muore

È caduto mentre raccoglieva le olive ed ha battuto violentemente la testa. L'impatto contro un muretto di cemento non ha lasciato scampo a Sergio Cretaro, pensionato 66 enne di Veroli, piccolo centro in provincia di Frosinone. La tragedia è avvenuto domenica pomeriggio proprio nelle campagne di Veroli, al confine con il comune di Boville Ernica. A darne notizia è FrosinoneToday.

Inutile la corsa verso l'ospedale 'Fabrizio Spaziani' dove purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per strapparlo alla morte. Una tragedia senza fine quella che ha scosso profondamente l'intera comunità verolana dove Sergio Cretaro era conosciuto e stimato. In pensione da pochi anni l'uomo aveva lavorato nel settore della pavimentazione. L'ultimo saluto questa mattina nella chiesa di Santa Maria della Consolazione a Colleberardi.