Precipita dalla cima del Pizzo Alto: muore a 35 anni

Un escursionista di 35 anni è morto domenica sera sul Pizzo Alto, cima di 2.512 metri delle Alpi Orobie, in provincia di Lecco. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si trovava sulla montagna in compagnia di una ragazza. Quest'ultima, a causa della stanchezza, avrebbe però deciso di rinunciare al tentativo di vetta scendendo verso valle dove i due avevano parcheggiato l'auto. Dopo un po', non vedendo tornare il compagno di cordata, si è allarmata e ha chiesto aiuto.

Il soccorso alpino è stato allertato alle 19.30. Sono partite subito le squadre territoriali del Soccorso alpino con una quindicina di operatori impegnati. I soccorritori sono arrivati in quota e hanno trovato gli occhiali dell'uomo; nel frattempo è arrivato l'elicottero di Sondrio di Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza per effettuare un sorvolo con i visori notturni, che hanno permesso di individuare l'uomo, precipitato. Si trovava riverso a terra un centinaio di metri sotto la cima. Per lui non c'era più nulla da fare. La salma è stata recuperata nella notte.