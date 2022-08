Tragedia al porto: camionista muore prima dell'imbarco

Tragedia al porto di Brindisi. Un camionista ha perso la vita nella mattinata di oggi, giovedì 4 agosto, sulla banchina di Costa Morena ovest poco prima di imbarcarsi su un traghetto. La vittima è un 46enne bulgaro.

Due le ipotesi al vaglio secondo quanto riporta BrindisiReport., La prima è che l'uomo, dopo essere sceso dalla cabina del proprio mezzo, sia stato schiacciato dal camion che lo precedeva durante una manovra di retromarcia. La seconda ipotesi è che il 46enne possa essere stato stroncato da un malore.

Nulla hanno potuto fare i sanitari, giunti poco dopo sul posto, per riportarlo in vita. Polizia e personale della Capitaneria di porto stanno lavorando per accertare quanto accaduto. Determinante sarà anche il responso del medico legale per capire cosa ha portato al decesso.