Esce per cercare asparagi: trovato morto in un pozzo

Era uscito alla ricerca di asparagi, ma non facendo rientro a casa, i suoi familiari avevano lanciato l'allarme. Poi il drammatico ritrovamento. Un uomo di 53 anni è stato trovato senza vita, dopo essere caduto in un pozzo di raccolta dell'acqua piovana. Il fatto è accaduto nelle scorse ore a Castel San Lorenzo, comune in provincia di Salerno.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Agropoli. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La salma, intanto, è stata sottoposta a sequestro per effettuare gli accertamenti medico-legali necessari.