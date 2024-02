Muore per salvare il suo cane caduto nel pozzo

Succede a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Un trentenne del posto ha perso la vita in contrada Ulmo dopo essere precipitato in un pozzo profondo 15 metri. Stava passeggiando con il suo cane, quando l'animale è finito in un pozzo pieno d'acqua. Il giovane è caduto a sua volta per tentare di salvare l'animale