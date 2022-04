Precipita in un pozzo, morto uomo di 71 anni

Un uomo di 71 anni è morto oggi, 28 aprile, precipitando in un pozzo di raccolta delle acqua piovane. La tragedia è avvenuta a Zagaloro, alle porte di Roma, in un'abitazione privata che si trova in una strada di campagna.

Il corpo privo di vita dell'uomo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo. Fra le ipotesi non si esclude il gesto volontario. La salma dell'uomo è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata.