Viene punto da un insetto mentre lavora nell'orto: va in shock anafilattico e muore

Un coltivatore di un orto al parco delle Cave di Milano, in zona Baggio, è morto a causa di uno shock anafilattico dopo essere stato punto da un insetto (un'ape o una vespa). Il fatto è avvenuto lunedì pomeriggio intorno alle sei. L'uomo, 60 anni, stava lavorando all'orto quando è caduto a terra.

Un collega lo ha visto e ha avvertito la centrale operativa dei soccorsi. I sanitari del 118 si sono precipitati nel punto più vicino agli orti del parco, in via Cascina Barocco, con due ambulanze, ed è arrivato anche un elicottero da Como. Gli operatori hanno cercato di rianimare l'uomo nei pressi dell'orto ma, purtroppo, non ce l'hanno fatta.

Al parco sono arrivati anche gli agenti della questura di Milano e i vigili urbani per gli accertamenti del caso.