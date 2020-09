Scivola in bagno e batte violentemente la testa: muore a 12 anni

Una tragedia, un incidente domestico: è questa la prima ipotesi sulla causa della morte di un bambino d 12 anni, avvenuta ieri pomeriggio, intorno alle 16,30, a Sesto Fiorentino (Firenze). Succede tutto in una villetta sulle colline di Querceto, dove viveva con i genitori e un fratello maggiore. In base alle prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe scivolato in bagno battendo violentemente la testa.

Il ragazzino caduto e morto nel bagno di casa a Sesto Fiorentino

Dopo alcuni minuti la mamma del ragazzo, insospettita dal suo silenzio, ha iniziato a chiamarlo, per poi correre in bagno. Ha provato inutilmente ad aprire la porta, poi è riuscita a entrare solo passando da una finestra e ha trovato il 12enne riverso a terra, incosciente. Essendo un medico, la donna ha subito tentato tutte le possibili manovre di soccorso, ma non c'è stato nulla da fare: non è purtroppa riuscita a rianimare il figlio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella villetta sono accorsi oltre agli agenti della polizia municipale, i soccorritori del 118 e l'elicottero Pegaso, ma i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso del giovanissimo. Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Signa (Firenze) e delle investigazioni scientifiche. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia.