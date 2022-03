Dramma all'incrocio, l'impatto è violentissimo: morto un ragazzo di 24 anni

Ha 24 anni il motociclista morto in un incidente stradale avvenuto in via Bergamo a Milano (zona Porta Romana) nella serata di martedì 29 marzo. Tutto è accaduto intorno alle 19:30 all'incrocio tra via Bergamo e via Maffei, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il 24enne, in sella a una Yamaha che viaggiava lungo via Bergamo, avrebbe svoltato verso via Morosini senza cedere la precedenza a una Volvo che stava attraversando l'incrocio in direzione di via Lazio.

Incidente a Milano tra via Bergamo e via Morosini: morto un ragazzo di 24 anni

L'impatto tra i due veicoli è stato violentissimo. Il giovane è finito a terra dopo aver urtato un'auto parcheggiata lungo via Lazio e le sue condizioni sono subito apparse disperate. I sanitari del 118, intervenuti in codice rosso, gli hanno prestato le prime cure e lo hanno accompagnato con la massima urgenza al pronto soccorso del Policlinico, dove il 24enne è morto poco dopo. L'incrocio è rimasto a lungo chiuso al traffico per permettere i rilievi della polizia locale.