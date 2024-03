Rider muore travolto dalla sua auto durante una consegna

Tragedia nella sera di domenica 10 marzo sera a Torrimpietra, frazione di Fiumicino, alle porte di Roma. Latif Rana Zahid, pachistano di 45 anni, che stava effettuando delle consegne di kebab a domicilio, è stato investito dalla sua stessa auto che aveva parcheggiato in pendenza, in via Elini, probabilmente senza aver inserito il freno a mano.

Il 45enne, che lavora proprio nel negozio di kebab, era uscito per portare la cena a casa di un cliente: scendendo si è accorto che l'auto stava scivolando giù, in discesa, ha provato a salire in corsa per bloccarla ma è finito investito. È morto sul colpo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione Torrimpietra. La salma di Latif Rana Zahid è stata messa a disposizione della magistratura.