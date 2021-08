Punto in casa da un insetto: muore nel giro di pochi istanti

Sandro Ceragioli era consapevole di essere allergico e quindi aveva in casa (e portava con sé) il kit che può salvare la vita. Purtroppo la reazione anafilattica è stata immediata, nessuno ha avuto tempo e modo di mettere in atto le manovre salvavita

Non c'è stato nulla da fare. Sandro Ceragioli è stato punto da un insetto, è andato in shock anafilattico ed è morto. La tragedia si è consumata attorno a mezzogiorno di ieri a Pietrasanta, in Versilia, provincia di Lucca. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per il 44enne, residente proprio a Pietrasanta, non c'è stato più nulla da fare. Non è stato appurato quale insetto abbia punto l'uomo. Ceragioli lascia la moglie e i figli.

Era consapevole di essere allergico e quindi aveva in casa (e portava con sé) il kit che può salvare la vita. Purtroppo la reazione anafilattica è stata immediata, nessuno ha avuto tempo e modo di mettere in atto le manovre salvavita. E' stato punto appena rientrato in casa: si è sentito male e si è accasciato. Vani tutti i soccorsi. Socio in un’azienda di costruzioni edili e grande appassionato di motori e di pesca, la sua scomparsa lascia nello sconforto la famiglia e i tanti amici.