Il crick cede: uomo muore schiacciato dalla sua auto

È morto schiacciato dalla sua stessa auto, che stava cercando di alzare con il crick. Il tragico incidente è avvenuto ad Altofonte, in contrada Blandino, in provincia di Palermo: la vittima è un uomo di 92 anni: sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e i vigili del fuoco, anche se a estrarre il corpo dell'uomo sarebbero stati alcuni residenti. Purtroppo per l'anziano non c'è stato nulla da fare, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La dinamica della tragedia è apparsa chiara fin fa subito, il 92enne stava cercando di issare la sua Fiat Punto per poter controllare la parte inferiore, ma il crick ha ceduto, con l'anziano che è rimasto schiacciato sotto il peso dell'auto. Le indagini su quello che sembra un incidente sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale, mentre il medico legale si occuperà di eseguire i primi esami sul corpo.