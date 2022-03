Cric cede mentre cambia la ruota di scorta: muore schiacciato dall'auto

Tragedia a San Stino di Livenza, paese in campagna in provincia di Venezia. Un uomo è morto in circostanze drammatiche, schiacciato dall'auto: stava cercando di cambiare la gomma bucata della vettura di un amico, il cric ha ceduto. E' successo nel cortile dell'abitazione in via Gobetti.

Il 39enne di nazionalità marocchina era sotto il veicolo con il busto e la testa quando improvvisamente il cric usato per sollevare l’auto ha ceduto di schianto. L’amico ha dato subito l’allarme e chiesto l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno sollevato la macchina ma per il 39enne non c’è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri, che che hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire la vicenda.