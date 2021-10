Finisce sotto un camion mentre lavora: magazziniere muore schiacciato

Nuova tragedia sul lavoro: un ragazzo di 22 anni, originario della Guinea, ha perso la vita nella notte a Bentivoglio, in provincia di Bologna. L'incidente mortale è avvenuto in via Santa Maria in Duno, davanti a un magazzino dell'Interporto.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, un operatore del reparto logistica, sarebbe morto schiacciato sotto un camion mentre era al lavoro. Soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con un’auto medica e un'ambulanza, purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Ancora ignote le esatte dinamiche del sinistro, che profilandosi come un incidente sul lavoro, è stato affidato alla ricostruzione dei militari dell’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.