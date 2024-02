Cade durante un salto di roccia: morto uno sciatore

A Courmayeur, in provincia di Aosta, uno sciatore freerider straniero è morto dopo essere caduto da un salto di roccia mentre affrontava una discesa in fuori pista in zona La Zerotta. A dare l'allarme sono stati gli altri sciatori che facevano parte del gruppo. La vittima, secondo quanto si apprende, era una guida alpina di Chamonix, di 60 anni, che stava accompagnando un gruppo di 4 persone su un fuori pista sempre all'interno nel comune di Courmayeur. I soccorritori hanno provato a rianimarlo ma non c'è stato niente da fare.