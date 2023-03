Giovane soffoca con un pezzo di pizza: inutili i soccorsi

Stava mangiando un pezzo di pizza quando all’improvviso è diventato livido e ha perso i sensi. Così è morto un giovane 27enne cittadino cinese, da tempo residente in Italia con i suoi genitori, gestori di un grosso emporio. La tragedia è avvenuta ieri sera in casa all’ora di cena, ad Aquino in provincia di Frosinone. Il ragazzo stava mangiando un trancio di pizza quando ha iniziato a soffocare: si è portato le mani alla gola, i familiari hanno tentato di salvarlo ma non ci sono riusciti. All’arrivo del 118 il giovane era già morto.

Continua a leggere su Today.it