Il giallo dell'uomo trovato morto in spiaggia

Giallo sul litorale di Massa. Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 ottobre, il corpo senza vita di un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato rinvenuto nel tratto di spiaggia davanti a piazza Bad Kissingen. A notare il cadavere è stato un passante che, durante una passeggiata, si è accorto dell'uomo steso e immobile sulla sabbia.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, un'ambulanza e l'automedica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo che, secondo quanto si apprende, aveva una ferita da taglio alla gamba. Gli inquirenti stanno indagando sul caso: saranno gli esami sul cadavere a chiarire se il decesso è stato provocato dalla ferita all'arto inferiore o da altre cause. Al vaglio ogni pista, anche quella dell'omicidio.

