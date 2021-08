Torna allo stadio con il figlio e muore salendo sugli spalti

Doveva essere un giorno di festa dopo quasi due anni di assenza dei tifosi dagli stadi, ma sugli spalti del 'Benito Stirpe' di Frosinone la prima partita del campionato di serie B si è trasformata in una tragedia. Un tifoso ciociaro, F.F. di 46 anni di Supino, é morto proprio mentre in compagnia del figlio si apprestava ad entrare in tribuna est per vedere Frosinone - Parma.

Inutile i soccorsi dei sanitari presenti nella struttura sportiva l'uomo é morto poco dopo l'arrivo in ospedale stroncato da un malore. Una volta che si é diffusa la notizia é sceso il gelo nella curva dei gialloblù.