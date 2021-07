Tragedia in stazione: trovato il corpo senza vita di un giovane

Un ragazzo di 37 anni, V.L., originario di Cervinara, in provincia di Avellino, è stato trovato senza vita nella mattina di oggi, giovedì 1° luglio, nei pressi della Stazione Centrale di Napoli. Il giovane aveva con se i documenti di riconoscimento e, per questo, non è stato difficile risalire alle sue generalità.

Stando a quanto si apprende, a dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto a terra il corpo esanime e chiamato i soccorsi. Quest'ultimi sono prontamente giunti sul posto ma, per il 37enne irpino, non c'era più nulla da fare.

Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire le cause del decesso: al momento non si esclude nessuna ipotesi. Con tutta probabilità verrà disposto l'esame autoptico per fare luce su questa tragedia che ha sconvolto la comunità della Valle Caudina.