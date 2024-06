Studente trovato impiccato in bagno, prima la lite con due compagni di stanza

Giallo a Roma: uno studente americano di 21 anni è stato trovato impiccato nel bagno di una struttura alberghiera nell'area del Vaticano, in via Aurelia 208. La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri, 27 giugno. Sul caso indaga la polizia, con gli agenti del distretto Aurelio e dell'ispettorato del Vaticano, coadiuvata dalla gendarmeria vaticana, per capire se si sia trattato di un gesto estremo o se ci siano elementi che possano aprire altri scenari.

Il cadavere trovato da un educatore

A dare l'allarme è stato un educatore del giovane che era andato a cercarlo perché non aveva più sue notizie. Arrivato davanti alla stanza del ragazzo, dopo aver bussato più volte, l'insegnante si è fatto aprire da un dipendente dell'albergo. La stanza era in ordine e la porta del bagno era chiusa dall'interno, una volta aperta la porta poi c'è stata la terribile scoperta. Il 118 accorso sul posto non ha potuto fare altro che appurarne il decesso.

L'ultima notte dello studente americano trovato morto

Lo studente era arrivato a Roma lo scorso mercoledì 26 giugno insieme a un gruppo di altri ragazzi americani per frequentare un corso universitario.

Secondo quanto appreso, divideva la camera con altri due ragazzi. Con loro, secondo le testimonianze, la vittima avrebbe avuto un diverbio. Sempre secondo quanto raccontato da altri studenti agli investigatori, il 21enne avrebbe tentato un approccio sessuale con almeno uno dei due compagni di stanza. Loro, secondo quanto riferito, avrebbero quindi lasciato la stanza dormendo la prima notte altrove. Sarebbero rientrati solo per cambiarsi e uscire. Sempre secondo il loro racconto, il 21enne dormiva nel suo letto. Nella mattinata di giovedì, non avendo più notizie del ragazzo, sono scattate quindi le ricerche con l'educatore che lo ha trovato morto in bagno intorno alle 11:30 del mattino.

Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, neanche quella del gesto estremo. Gli studenti saranno riascoltati. Determinante, secondo quanto si apprende, saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza, i rilievi della polizia scientifica nella stanza e l'esame autoptico.