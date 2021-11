Tragedia sul lavoro: operaio di 20 anni muore schiacciato da un macchinario

Un operaio di 20 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro all'interno di un prosciuttificio a Lesignano de' Bagni (Parma). Ancora in via di accertamento le cause dell'incidente, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, nel quale il giovane ha perso la vita.

Secondo le prime informazioni, l'operaio è rimasto schiacciato da un macchinario. Inutili per lui i soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il giovane sarebbe infatti morto sul colpo.

Nel prosciuttificio di recente costruzione dove è avvenuto l'incidente sono arrivati anche i carabinieri di Lesignano de' Bagni e gli operatori della Medicina del Lavoro dell'Ausl. Saranno loro a dover ricostruire la dinamica de le cause dell'incidente, anche per accertare eventuali responsabilità.

La nota del sindacato Ugl

"Una vita stroncata a 20 anni. Ci chiediamo cosa si aspetti ad intervenire. Ormai ci troviamo di fronte a un bollettino di guerra, con incidenti mortali sul lavoro che si verificano quasi ogni giorno. Il dramma della comunità parmense è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi che colpiscono i lavoratori", denunciano in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL e Tullia Bevilacqua, Segretario Regionale UGL Emilia Romagna, dopo la morte del giovane operaio.

"Come UGL chiediamo, ancora una volta, l'apertura di un tavolo permanente fra Governo e parti sociali, per mettere al centro dell'agenda politica il tema della sicurezza dei lavoratori. È fondamentale intensificare i controlli e investire sulla formazione, limitando così il più possibile tali episodi. La manifestazione dell'UGL 'Lavorare per Vivere' ha come obiettivo proprio quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul fenomeno. A nome di tutto il sindacato UGL, desideriamo inviare le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del giovane per il grave lutto subito".