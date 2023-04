Muore in superstrada, stava andando con la Vespa al motoraduno

Un trentaduenne originario di Martina Franca ha perso la vita questa mattina, 30 aprile, sulla strada statale 379 che collega Bari a Brindisi, all'altezza dello svincolo per Specchiolla. Michele Tagliente era alla guida della sua vespa e si stava recando a un raduno motociclistico. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Come riporta BrindisiReport, secondo quanto emerso dai primi rilievi, il giovane sarebbe caduto senza che si fosse verificato alcun impatto con altri veicoli. Da chiarire le cause della perdita di controllo, non si esclude l'ipotesi di un malore.

Sbalzato dalla moto, Michele Tagliente sarebbe - poi - andato a finire contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e il 118, che ne ha certificato il decesso. La salma è attualmente collocata presso l'obitorio dell'ospedale Perrino.

