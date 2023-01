Va in ospedale per un dolore alla spalla e muore mentre esegue la Tac

Un uomo di 68 anni è morto all'ospedale Ruggi di Salerno mentre stava effettuando una Tac. La vicenda risale a giovedì sera. L'uomo era arrivato nel nosocomio lamentando un dolore alla spalla sinistra e tosse. Nonostante gli fosse stato assegnato il codice rosso - cioè massima gravità - sarebbe stato visitato solo otto ore dopo l'accesso al pronto soccorso. Poi il decesso mentre veniva sottoposto all'accertamento per immagini. Adesso la famiglia ha presentato denuncia e l'autorità ha disposto il sequestro della salma.

Secondo quanto riporta la stampa locale, il 68enne è arrivato in ospedale con la propria auto alle 19.13. Gli operatori del triage gli hanno assegnato il codice rosso ma è stato visitato alle 3.31 del mattino. Le analisi e l'elettrocardiogramma hanno mostrato una situazione severa ed è stata richiesta una Tac all’encefalo. Proprio mentre era in corso quest’ultimo esame che il 68enne è morto d’infarto. Le dimissioni dal pronto soccorso, per morte, vengono firmate alle 7.51 di ieri: dodici ore dopo. Nelle prossime ore saranno sentiti i parenti della vittima e gli operatori sanitari. Al momento non ci sono indagati.