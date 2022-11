Investito in bici, poi calci e pugni: morto

Prima è stato investito in bicicletta, poi ne è nata una lite che si è trasformata in rissa, quando sono sopraggiunte altre persone. E' lo scenario a cui stanno lavorando i carabinieri per riuscire a ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione che ha portato alla morte di un quarantenne di origine tunisina, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì a Terni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, che si muovono con il coordinamento del sostituto procuratore Barbara Mazzullo, la rissa si sarebbe scatenata in zona Borgo Bovio, nella parte più vicina al centro, all'altezza di un supermercato. Lì, la vittima sarebbe prima stata investita da un uomo in bicicletta. A quel punto sarebbe nata una lite tra i due, fino a quando invece sono sopraggiunte altre persone che hanno iniziato a picchiare a sangue il quarantenne. Calci e pugni, una rissa che non ha lasciato scampo all'uomo. I responsabili poi si sono tutti dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Alla scena avrebbero assistito anche alcune persone e dei residenti della zona, molto abitata. In diversi infatti sono stati svegliati durante la notte dalle urla. Sul posto poi i sococrsi portati dal 118 non hanno purtroppo potuto salvare la vita del quarantenne. Le indagini proseguono anche per capire i motivi della lite: ossia se l'aggressione mortale sia avvenuta per il diverbio nato dallo scontro in bicicletta, o se erano altri i motivi.

