Muore in casa davanti all'amico il giorno prima del compleanno

Tragedia intorno alle 10 di ieri, domenica 8 gennaio, in via Paretti (zona Shangai), dove Antonino Garitano, sessantenne originiario di Bari ma da tempo residente a Livorno e da tutti conosciuto come 'Tonino', è morto a casa di un amico, in seguito a un malore, il giorno prima del suo compleanno. Secondo quanto ricostruito sarebbe stato proprio l'amico che lo ospitava ad accorgersi che l'uomo stava male, allertando subito i soccorsi. Dalla centrale operativa del numero unico di emergenza 112 è stata inviata sul posto un'ambulanza della Croce Rossa e una della Svs con il medico del 118 a bordo. Trovato il sessantenne in arresto cardiaco, il personale sanitario ha quindi iniziato le manovre di rianimazione fino a quando, purtroppo, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti il personale delle volanti e la polizia scientifica.