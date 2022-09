Resta incastrato sotto il trattore: morto

La tragedia non lontano dalla sua abitazione in via del Casseretto a Santomato. La mamma non l'aveva visto rientrare e aveva lanciato l’allarme. L’uomo era uscito di casa da solo nel pomeriggio di ieri per fare dei lavoretti nella campagna che si estende tra le colline sopra Celle.

La dinamica non è chiara. Fatto sta che il trattore si è ribaltato schiacciandolo. Agresti era molto esperto nella guida del mezzo. Molto complicate le operazioni per estrarre il corpo dell'uomo proprio a causa della posizione del trattore in zona terrazzata e non raggiungibile con gli automezzi di soccorso. Sul posto la Polizia di Stato.