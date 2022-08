Trattore finisce in una scarpata: un morto

Tragedia nel tardo pomeriggio lungo la provinciale 595, a Mazzé, i provincia di Torino. Un agricoltore di cinqunata anni ha perso la vita a bordo del suo trattore che è finito nella scarpata, ribaltandosi. Un volo di diversi metri che è stato fatale all'uomo. Per lui sono stati inutili i soccorsi del 118 giunto sul luogo dell'incidente: è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autogru e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era ai comandi di un trattore Same che, per cause in fase di accertamento, è caduto nella scarpata ribaltandosi più volte. Il cinquantenne è morto sul colpo.